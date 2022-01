Basket : l'USO Mondeville sur de nouvelles bases

Sur les neuf joueuses présentes (la Malienne Naignouma Coulibaly est arrivée trois jours plus tard), seules deux professionnelles étaient au club la saison dernière. Après une saison 2010-2011 marquée par des performances très décevantes et une ambiance interne délétère, la formation de Ligue féminine repart sur des bases complètement différentes. « On a tiré des enseignements, relève Hervé Coudray. On voulait une équipe avec une dimension athlétique plus intéressante et une plus grande présence au rebond. Après, on sera sans doute moins performantes en terme d’expérience, ce qui veut dire qu’il y aura sûrement un peu plus de déchet dans notre jeu. Mais l’enthousiasme de la jeunesse est aussi une qualité. » Grande (1,82 m) et jeune (21,5 ans), la joueuse-type de l’USOM n’a rien à voir avec sa devancière. « Ça fait bizarre, reconnaît KB Sharp, seule trentenaire du groupe et seule rescapée du cinq majeur. Je connais tout le monde mais quasiment personne en tant que coéquipière. C’est une toute nouvelle équipe. »

La meneuse Ingrid Tanqueray, l’arrière Khadydia Minté, les intérieures Laetitia Kamba, Egle Sulciute et Giedre Paugaieté étaient les cinq recrues (sur six) présentes à la reprise de l’entraînement. Les deux dernières, internationales lituaniennes, ont disputé le championnat d’Europe séniors en juin. Toutes ces nouveautés inspirent un discours prudent à Hervé Coudray. « Quand il y a des acquis collectifs, ce n’est pas la même chose que quand on part de zéro, rappelle l’entraîneur mondevillais. Il va falloir être patient au départ, avancer pas à pas et faire évoluer le groupe le plus vite possible vers son meilleur niveau. » Alors que les candidats au podium se bousculent, Mondeville avance caché, sans certitude aucune. KB Sharp ne le cache pas : « Ce sera dur parce que les autres équipes ont conservé pratiquement les mêmes bases, contrairement à nous. On va avoir un peu de retard. L’avantage, c’est qu’on peut jouer sans pression parce que les gens de l’extérieur pensent qu’on va terminer en bas de classement. Personne ne croit qu’on peut faire quelque chose. » Mondeville a une quarantaine de séances d’entraînement et huit matchs amicaux pour se préparer à déjouer les pronostics.