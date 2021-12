Muse annonce la préparation d'un nouvel album

Il y a aura bientôt un successeur à l'album "The resistance" sorti en 2009 par le groupe britannique Muse. Le bassiste du groupe a en effet annoncé à la presse anglais qu'ils allaient rentrer en studio pour l'enregistrement de leur nouvel album au mois de septembre ou au tout début du mois d'octobre.

Il semblerait selon les premières rumeurs que cet album sera plus doux que "The resistance". C'est en tout cas ce qu'a déclaré Matt Bellamy, leader et chanteur du groupe a certains de ses amis.

Aucune date n'est prévue pour le moment pour le groupe Muse en France, seul un concert est prévu à Leeds en Angleterre à la fin du mois d'août. En attendant de les revoir, redécouvrez ci-dessous un extrait de l'album "The resistance", Undisclosed Desire