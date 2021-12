Décès de Saint-Sauveur le Vicomte : réaction de Philippe Bas

« Un septuagénaire vient d'être retrouvé mort chez lui, sept mois après son décès. Un drame de notre département mais qui aurait pu arriver dans n'importe quelle autre région française tant la solitude est un mal profond de notre société.

En cette période estivale, cela doit nous inciter à être encore plus attentifs à notre entourage (voisins, familles, amis...) et surtout aux plus fragiles, notamment les personnes très âgées.

Nous ne devons pas hésiter à aller frapper aux portes. La solitude est la "grande cause nationale 2011". Alors, en cette période de vacances pour beaucoup d'entre nous, ne nous mettons pas en congés de ces petits liens au jour le jour : visite, appel téléphonique, courrier.

C'est cela aussi le lien social, un simple lien du quotidien.»