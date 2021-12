Insolite : Des kangourous en liberté dans le sud-manche

Deux kangourous se seraient échappés d'un zoo privé d'une commune proche de Sartilly. Les gardes de l'office national de la chasse ne veulent pas du tout communiquer sur ce sujet. Mardi, ils ont fait le tour de la région et des propriétés pour tenter de retrouver les fuyards. Signes distinctifs : un des deux fugitifs est albinos, donc tout blanc. Si vous les apercevez, n'essayez surtout pas de les capturer mais prévenez la gendarmerie la plus proche, ou appeler le 17. Ces animaux restent sauvages et peuvent avoir des réactions imprévues.