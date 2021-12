SHY'M sera dans la prochaine édition de Danse avec les stars" sur TF1

La jeune femme pourrait ainsi rejoindre le mannequin français Baptiste Giabiconi, déjà prévu au casting. Six autres noms devraient prochainement être annoncés par la chaîne.

La seconde saison de Danse avec les stars, qui doit débuter à l'automne prochain, sera présentée par Vincent Cerutti et Sandrine Quétier. Contrairement à la première saison qui s'était étendue sur six semaines, le deuxième volet pourrait durer de huit à dix semaines.

Coté jury, TF1 a de nouveau fait appel à Chris Marques, danseur de salsa et chorégraphe sur la version anglaise du programme, la danseuse, chorégraphe et actrice Alessandra Martines, et à Jean-Marc Généreux, juré canadien d'un autre concours de danse, So You Think You Can Dance.

Le principe de l'émission reste inchangé. Accompagnées par des danseurs professionnels, des célébrités présentent chaque semaine une chorégraphie, laissée à l'appréciation d'un jury de trois professionnels et des téléspectateurs. Suivant la mécanique d'élimination habituelle des télé-crochets télévisés, une personnalité quittera l'aventure lors de chaque émission hebdomadaire.