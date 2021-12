Un défi pour la Normandie : reconstitution humaine du drapeau normand aujourd'hui

Le principe de ce défi : des cartons numérotés seront attribués au public désireux de relever le défi des 1100 ans de la Normandie ! Les participants seront ensuite placés suivant une grille dessinée sur le sable. Ils brandiront leur carton vers le ciel et les deux léopards héraldiques de couleur or apparaîtront alors sur fond rouge, à la manière d'un tifo dans un stade.



Pour réaliser cette bannière humaine de 600m² (30 x 20m), 2 000 personnes sont attendues… alors MOBILISEZ-VOUS !



Ce défi de grande envergure concerne toutes les générations : les plaques seront préparées par l’association Villers Accueil et peintes par les enfants de l’école et du centre aéré.



A l’issue de la reconstitution, une grande tombola sera organisée : plusieurs numéros de plaques seront tirés au sort et les détenteurs de ces plaques « collector » se verront offrir des cadeaux.

Faites passer le mot via la page Facebook dédiée

CI-DESSUS, REECOUTEZ L'INTERVENTION DE FANNY PAUWELS, DIRECTRICE DE L'ANIMATION A L'OFFICE DE TOURISME DE VILLERS SUR MER. ELLE ETAIT CE MATIN SUR TENDANCE OUEST.