Les Caennais aiment leurs marchés

Le vendredi pour le premier, le dimanche pour le second. De l’un à l’autre, les différences sont légion. “Ce n’est pas la même clientèle. Elle est plus âgée et plus aisée sur le marché Saint-Sauveur, plus populaire et familiale sur le bassin Saint-Pierre”, note Sylvie des sacs SB Paris qui “fait les marchés” depuis le mois d’avril. “Je sais que si le vendredi, j’ai à faire à une clientèle plus exigeante, celle du dimanche cherchera plus à négocier le prix d’un produit”, observe-t-elle. Nombreux sont les commerçants à tenir le même discours.



La clientèle est fidèle

En termes de fréquentation, les habitudes des clients varient également. Le marché du vendredi se remplit à partir de 11h30. Quand les “femmes qui travaillent dans le quartier prennent le temps pour aller faire quelques courses,” plaisante un commerçant qui précise qu’en “début de matinée, le marché est fréquenté par une clientèle plus âgée”.

Si les deux marchés diffèrent par leur clientèle, ils s’accordent dans le domaine de l’organisation. “Tous les marchés de Caen sont gérés par les mêmes placiers, au nombre de trois, et par moi-même”, précise Jean-Noël Kasprzyk, régisseur des droits de place à la mairie de Caen.

Saint-Pierre dans le top 10 national !

En centre-ville comme dans les quartiers, le prix du mètre linéaire est également identique. “Il y a les titulaires d’un emplacement fixe qui sont autorisés à s’installer sur les marchés dès 6 heures du matin, puis les commerçants de passage à qui on attribue un emplacement à chaque fois”, précise Jean-Noël Kasprzyk. Il n’est pas rare qu’il y ait des déçus, surtout le dimanche matin au marché Saint-Pierre, qui fait partie des dix plus grands marchés de France, avec à chaque édition entre 400 et 450 commerçants. Ils sont régulièrement une dizaine à repartir de Caen au plus vite ce jour là, par manque de place, pour trouver un emplacement ailleurs.

L’autre point commun se situe au niveau de la ferveur populaire. “La force du marché, c’est que les clients achètent à l’instinct”, indique André Messaoudine, présent à Caen avec ses fruits et légumes sur les marchés du vendredi et du samedi depuis plus de qurante ans. Avec le temps, certains stands sont devenus de véritables institutions, comme ce fleuriste facilement reconnaissable à son camion jaune sur le quai Vendeuvre et qui solde ses produits quand l’heure de la fermeture approche.

Les Caennais sont incontestablement attachés à leurs marchés. “Il y a toujours de la vie”, souligne Nadine, 71 ans. Elle fréquente le marché Saint-Pierre depuis une trentaine d’années. “Les produits sont proposés à des prix très corrects, les commerçants sont bien plus agréables et attentionnés que dans certaines grandes surfaces. Et puis il y a les arbres, le soleil, la pluie, le mélange des genres et des couleurs... C’est tout cela qui me plaît”.