Ils tournent à Caen la série “ABC”

Bibi, naïve et adorable. Casimir, libéré et farfelu. Tous trois trentenaires et célibataires, ils vivent en colocation à Paris et sont, chacun avec ses attentes et ses maladresses, à la recherche de l’amour.

Voilà le synopsis d’ABC (pour Antoine, Bibi et Casimir), une web-série créée par François Chabert, alias Antoine, comédien et auteur originaire de Caen. “Au départ, les producteurs disaient que c’était impossible”, confie-t-il. Il s’est néanmoins essayé à la réalisation aux côtés de Laurent Jeanne, l’interprète de Casimir. Ensemble, ils ont autofinancé ce projet et l’ont monté de toutes pièces. Aujourd’hui, la curieuse série caennaise “Antoine, Bibi et Casimir” compte 45 épisodes courts, uniquement visibles sur Internet. Des personnages hilarants et attachants croqués avec justesse : la relève d’ “Un gars, une fille” d’une nouvelle génération.

À retrouver sur www.antoinebibietcasimir.com