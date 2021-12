Une jeune femme “psychopathe”

En début de soirée, alors qu’elle est alcoolisée, elle se rend au domicile d’un ami et découvre que ce dernier vient d’être cambriolé. Immédiatement, ses soupçons se portent sur une voisine de palier. Ce soir-là, elle aussi est accompagnée d’un ami. Le ton monte entre les quatre protagonistes. L’ami de la voisine lance alors un tiroir ... Ce serait pour riposter à ce projectile que la prévenue aurait sorti son couteau et a sectionné le tendon du bras du voisin, qui tentait de se protéger. “Je n’ai pas porté de coup, c’est lui qui s’est avancé” !

Frêle jeune femme

Un rapport d’expertise psychiatrique qualifie Evie Caillot de “psychopathe”. Mais son avocate avance plutôt une enfance difficile, ballotée de foyer en foyer et son arrivée à Bayeux, justement pour éviter ses mauvaises fréquentations de Caen. La frêle et blonde jeune femme a en effet déjà quinze autres mentions sur son casier judiciaire.

Le tribunal l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis, assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans.