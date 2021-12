Le petit pois : des idées plein la cosse

Saumon aux petits pois

Pour 4 personnes

Préparation et cuisson : 40 mn

Macération : 1 h



-1 filet de saumon frais de 800 g

-150 g de saumon fumé

en tranches

-600 g de petits pois

-30 g de Maïzena

-2 cuil. à soupe de basilic haché

-2 cuil. à soupe de jus de citron

-3 cuil. à soupe d’huile d’olive

-Sel, poivre du moulin



Coupez le filet de saumon en dés de 3 cm. Mettez ces dés dans un sac plastique avec la Maïzena et secouez énergiquement.

Faites chauffer 2 cuillerées à soupe d’huile, à feu moyen, dans un wok ou une sauteuse à revêtement anti-adhésif, ajoutez-y les dés de saumon et faites-les revenir 5 mn. Retirez les dés à l’aide d’une écumoire, puis réservez-le au chaud.

Versez les petits pois dans le wok ou la sauteuse, ajoutez la dernière cuillerée d’huile d’olive et 3 cuillerées à soupe d’eau.

Couvrez et faites cuire 5 mn ; les petits pois doivent rester légèrement croquants.

Mettez sur les petits pois les dés de saumon et les carrés de saumon fumé. Poivrez. Poursuivez la cuisson juste le temps de réchauffer le saumon. Incorporez le basilic et servez aussitôt.