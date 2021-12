La tête dans les étoiles tout l'été avec le planétarium Ludiver

Jusqu'au 5 août : Terre Erol à Ludiver

De l'imprévu au Planétarium Ludiver ! Le monde à portée de main avec l’un des globes « TERRA » Terre EROL.

TERRA est un globe terrestre 3D hyper réaliste, qui représente les reliefs sculptés des continents et des fonds marins. Les terres émergées usées par l'érosion contrastent avec les abysses escarpés des fonds océaniques.

Cette représentation est une prouesse technologique. Sa précision de réalisation permet de toucher tous les détails de notre planète. Le résultat est étonnant, instructif, inattendu pour observer la dérive des continents, monter au sommet de l'Everest dans l'Himalaya ou encore plonger dans la fosse des Mariannes.

Le vendredi 5 aout : La Nuit des Etoiles

Le Planétarium LUDIVER participera de nouveau cette année au grand rendez-vous estival et national « Les Nuits des Etoiles » qui réunit chaque année un public de tous âges.

Depuis plus de 20 ans, passionnés et amateurs se donnent rendez-vous pour la fête des étoiles.

A l’occasion de cette édition, les visiteurs découvriront gratuitement depuis le Planétarium LUDIVER la voûte céleste dès 20h00 et tout au long de la soirée.

De nombreuses animations adaptées à chaque public ponctueront le soirée.

Une soirée unique dans les profondeurs de l’univers et des étoiles !

Jusqu'au 30 décembre, « Changement climatique, comment sait-on ce que l’on sait ? »

Une enquête interactive sur les changements climatiques !

On nous parle régulièrement de changement climatique dans les médias, souvent à propos de phénomènes extrêmes (cyclone, pluie diluvienne, sécheresse..) qui pourraient être liés aux changements climatiques.

Mais qu'en est-il vraiment ? Que sait-on vraiment sur le changement climatique et surtout comment le sait-on ?

Cette exposition se propose de faire un point de manière ludique et originale sur les connaissances pour nous permettre de comprendre (et pas seulement de connaître) les résultats de la science et de mieux apprécier le rôle et les méthodes de travail des chercheurs.

Quelle preuve scientifique a-t-on du changement climatique ?De quels instruments disposent les scientifiques pour le prouver? L'homme a-t-il une part de responsabilité dans ce changement ? Voici quelques questions qui trouveront des réponses dans l'exposition.