Athlétisme : le Mondevillais Clémenceau vise l'or national

Honnête coureur de 400 mètres haies auparavant, il s'est imposé comme le meilleur spécialiste actuel de la scène française. Avec un chrono référence de 49"72, le sociétaire de l'EA Mondeville-Hérouville figure en tête des bilans nationaux. Aux championnats de France élite, les 30 et 31 juillet, il sera le favori. « Je suis invaincu contre les Français cette année donc mon objectif, c'est forcément la victoire, confie-t-il. Ça serait l'aboutissement de ma saison. » Méfiant, car conscient que ses partenaires d'entraînement Heni Kechi et Hugo Grillas reviennent en forme, Adrien Clémenceau aborde néanmoins la compétition en confiance. « J'ai établi ma meilleure performance récemment mais sans faire une course parfaite techniquement. Il y a encore des choses à corriger. » A Albi, le natif de Caen s'attend à devoir élever son niveau de performance. Son objectif de gagne se double de la volonté d'abaisser le chronomètre.

Il vise les mondiaux

En ligne de mire, la qualification pour les championnats du Monde de Daegu (Corée du Sud) fin-août. Les minima fixés par la Fédération française sont particulièrement exigeants (49"10) mais devraient être revus à la baisse. « Ça pourrait passer autour de 49"30 ou 49"40 », indique Adrien Clémenceau, fréquemment international chez les jeunes. À 23 ans, l'ancien athlète de Flers - Condé-sur-Noireau nourrit des ambitions au-delà des frontières françaises. « Le 400 mètres haies est une discipline de maturité. Je suis encore très jeune. J'espère continuer ma progression pour me qualifier aux Jeux Olympiques 2012 et passer quelques tours dans les compétitions internationales. »