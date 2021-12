Football : l'ASPTT Caen veut surfer sur la vague

Laurent Dufour, qui a réussi le pari de l'accession dès sa première année au club, aborde l'exercice avec sérénité, fort d'un championnat 2010-2011 survolé en Division Supérieure Régionale (DSR). « Il faudra se mettre au niveau mais je ne suis pas inquiet car j'ai un noyau dur jeune et performant », assure le jeune entraîneur, qui a retrouvé ses joueurs mercredi 20 juillet pour un peu plus d'un mois de préparation avant la reprise de la compétition le 27 août.

Une intersaison plutôt calme

Les PTT ont conservé une solide ossature au cours d'une « intersaison calme ». Deux joueurs sont partis, quatre sont arrivés. Maxime Agnoly, Guillaume Leliard et Yannick Badie Kallou débarquent de Mondeville (CFA2-DH). Josmale Hombessa revient au club après un passage à Ifs (DH). « On essaye d'être dans la continuité et renforcer l'équipe, indique Laurent Dufour. L'objectif sera de se maintenir le plus rapidement possible en surfant sur la bonne dynamique de la saison dernière. »