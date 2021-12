Texas prévoit de revenir en 2012!

"Nous avions passé 20 ans à enchaîner les albums et les tournées et il est arrivé un moment où nous et le public avions besoin de souffler", souligne Sharleen Spiteri pour expliquer ces années d'absence, après sept albums entre 1989 et 2005.

Le groupe a fait son grand retour sur scène le 3 juin à Glasgow avant une tournée européenne comptant cinq dates françaises: Cognac le 6 juillet, Lyon le 19, Carcassonne le 20, Six-Fours et Lorient pour le festival interceltique le 14 août. "La France a beaucoup donné à Texas.

Notre premier concert hors de Grande-Bretagne avait été au New Morning à Paris. Toutes nos salles ont toujours été pleines. Malgré notre absence, la France semble encore se soucier de nous, contrairement à la Grande-Bretagne", observe Sharleen Spiteri, la chanteuse de Texas. (AFP)



Après un passage remarqué au Festival Papillons de nuit en 2006 à St Laurent de Cuves, le groupe TEXAS prépare donc un nouvel album prévu pour 2012.