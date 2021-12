La mosquée d’Hérouville attend ses premiers fidèles

“La salle de prière est prête et sera ouverte à partir du vendredi 29 juillet, le temps qu’une commission de sécurité fasse une dernière inspection”, s’enthousiasme Khalid Mounir, président de l’association islamique et culturelle du Calvados. “Nous souhaitions l’ouvrir à la communauté pour le ramadan”. L’enceinte peut accueillir jusqu’à 700 personnes, notamment le vendredi, principal jour de prière.



Financée par les dons

Orientée vers La Mecque, la salle de prière se distingue par la lumière qui baigne le lieu à la faveur de grandes baies vitrées. Au sol, une moquette bordeaux va recouvrir les 400 m2, en écho aux mosaïques qui tapissent les bases des piliers. À proximité de l’espace réservé à l’imam, une large ouverture, d’où tombe un grand chandelier, a été réalisée comme pour donner plus de clarté à l’ensemble. Des plâtriers se sont chargés de décorer les murs à cet endroit, ornés d’une calligraphie reprenant “l’ayat al kursi”, le verset du trône “qui rend hommage à la grandeur de Dieu et à l’égalité des hommes devant lui”.

La nouvelle mosquée d’Hérouville, qui a vocation régionale, a nécessité près de cinq années de travaux. Sa réalisation repose essentiellement sur les dons des musulmans bas-normands, patiemment collectés depuis vingt-cinq ans. Son coût s’élève à 1,7 million d’euros. “Mais l’ensemble n’est pas encore achevé. Nous souhaitons construire notre centre culturel islamique sur le même terrain que la mosquée”, évoque Khalid Mounir, conscient qu’il faudra attendre encore de longues années avant qu’il ne voit le jour.