Saint Germain : “Je n’aime pas les flics”

Le prévenu était tellement ivre, qu’il a fallu attendre qu’il dégrise avant de poursuivre l’interrogatoire de garde à vue. Mais, ce dernier a refusé de se soumettre aux contrôles et en particulier pour évaluer son taux d’alcoolémie.

Le procureur, visant de prochaines comparutions en octobre et novembre pour vol et tir au pistolet, a requis une peine ferme de prison et immédiate.

L’avocat du prévenu, pour sa part, a estimé qu’il était anormal de faire comparaître un prévenu en comparution immédiate en vertu de futures condamnations éventuelles, compte tenu de la présomption d’innocence. Cela d’autant plus que la voiture, si elle a été touchée, n’a pas été détériorée. Selon lui, son client ivre jetait des cailloux, sans vouloir atteindre réellement le véhicule.

Le prévenu lui n’a pas mâché pas ses mots : “Je n’aime pas les flics” ! a t-il insisté. Jessie a finalement été relaxé de violences volontaires mais a écopé de 300 euros d’amende et de 105 heures de Travaaux d’intérêt général (TIG).