Aviron : une Caennaise aux championnats du monde

Camille Leclerc, 21 ans, sera alignée en skiff (individuel) dans la catégorie poids léger. « Elle a dû faire ses preuves en stage, souligne son entraîneur Matthieu Chapron. Elle était un peu juste physiquement pour intégrer le bateau à quatre, mais sa sélection en équipe de France est une belle récompense de son travail et de son investissement. » Elle constitue également un grand moment pour son club, la Société Nautique de Caen Calvados (SNCC), qui envoie pour la première fois une rameuse à ce niveau de compétition. « On est super fiers, c'est la bonne nouvelle de l'année, s'enthousiasme Matthieu Chapron. C'est une personne à laquelle les gens de l'extérieur peuvent se référer. Pour toutes les jeunes filles du club, c'est le modèle, la locomotive. Elle galvanise les autres car elle est très motivée. » Camille Lelerc contribue en outre aux bonnes performances de son club. Elle a notamment décroché un titre national l'année dernière dans le « huit » caennais et une médaille de bronze en deux de couple cette année.