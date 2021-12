Les visites théatralisées de Cabourg

Lorsque théâtre et histoire se côtoient… Les comédiens en costumes d’époque invitent les visiteurs à voyager dans le temps et illustrent les moments forts de la vie de la Haute Société et des pêcheurs cabourgeais à travers six saynètes de 10 minutes chacune. Le rideau se lève sur le centre historique de Cabourg… les rues font place aux planches où des personnages surgis du passé racontent aux visiteurs leurs souvenirs d’antan. Suivez la guide à travers cette expérience unique…

Informations pratiques

Tous les lundis de l'été jusqu'au 22 août inclus : visites théâtralisées de 21h à 22h30, départ dans les Jardins du Casino, devant le Pavillon Charles Bertrand.

Tarifs : 6€ tarif adulte, 5€ tarif enfant

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme de Cabourg au 02 31 06 20 00