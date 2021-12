Deux morts dans un accident d'avion à Mortain

D'après les premières informations recueillies, l'appareil de tourisme, a prori en provenance de la station balnéaire de Dinard, en Ille-et Vilaine et retournant en région parisienne, s'est abîmé à quelques mètres d'une habitation au lieu-dit les Roches plates, sur les hauteurs de la ville de Mortain.

Les deux occupants, un couple de 34 et 35 ans, sont décédés dans le crash. D'après nos confrères de la Manche Libre, une trentaine de pompiers, au moins autant de gendarmes et deux hélicoptères auraient été réquisitionnés et sont en train de battre la campagne pour retrouver un enfant de deux ans, qui aurait été inscrit sur le plan de vol mais dont on ne sait pas encore s'il faisait partie des passagers.

C'est un riverain, ayant découvert dans sa cour l'avion accidenté après avoir entendu un bruit important, qui a prévenu les secours aux alentours de 13h50.

(Informations recueillies par les journalistes de la Manche Libre, Audrey Dreillard et Jean-Christophe Collet)

Audio (17h40) : Les derniers éléments sur place par Audrey Dreillard.