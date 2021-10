Prévisions de circulation : en Normandie, un premier week-end de juillet chargé

En ce premier week-end de juillet 2016, la circulation s'annonce chargée sur les routes de Normandie. En plus des personnes non soumises aux obligations scolaires, de nombreuses familles vont partir en vacances, bien que la date officielle de la fin de l'année scolaire soit fixée mardi 5 juillet. Dans le sens des départs, le vendredi 1er juillet est classé ORANGE en Normandie et ROUGE en Ile-de-France. Pour la Normandie, l'essentiel des perturbations se trouveront sur l'A13 entre Caen et Paris.

Samedi 2 juillet est annoncé ORANGE au niveau national. En revanche, Bison Futé ne prévoit pas de difficultés majeures dans le sens des retours comme des départs dimanche.

Plusieurs événements causeront également des perturbations.

> A Bayeux, avec les Médiévales jusqu'au dimanche 3 juillet

> Au nord de Caen, avec le festival Beauregard à Hérouville Saint-Clair jusqu'au dimanche 3 juillet

> Dans la Manche, le Tour de France ne sera pas sans avoir une incidence sur les axes principaux, mais aussi secondaires, "plutôt localement" selon Bison Futé. Samedi 2 juillet, la première étape reliera le Mont-Saint-Michel (Manche) à Sainte-Marie-du-Mont (Manche), en passant notamment par les départementales D911, D971 et D900.

Dimanche 3 juillet, la deuxième étape reliera Saint-Lô (Manche) à Cherbourg-en-Corentin (Manche), en passant notamment par les départementales D974, D900 et D901.