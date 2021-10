Le plus prestigieux concours de photographes de nature au Muséum de Rouen

L'exposition itinérante fait étape comme chaque été au Muséum de Rouen. Créé à l'instigation du Muséum d'histoire naturelle de Londres, il y a 50 ans, le prestigieux concours photo récompense chaque année les plus beaux clichés nature. Cette année, plus de 40 000 photographes amateurs ou professionnels ont tenté leur chance. En résulte une sélection d’œuvres absolument fascinantes révélant la beauté de la nature sous toutes ses formes, de la faune à la flore, la richesse et la variété des espèces vivantes. Fonds sous-marins, vues d'avion, dragons de Komodo, vues macroscopiques ou scènes de chasse, ces chasseurs d'images fixent dans leur objectif le moment précis souvent attendu de long mois et qui aura nécessité d'incroyables efforts de patience et de précision.

Pratique. Du 1er juillet au 31 août. Le concours international Wildlife Photographer of the Year (WPY) au Muséum d'histoire naturelle de Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 71 41 50