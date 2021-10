Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- La brousse à Biotropica

Le parc zoologique se dote d'un nouvel espace qui accueille déjà 70 hôtes. Dans une brousse reconstituée, découvrez 15 espèces exotiques dont les guépards, les fennecs, les porcs-épics et les suricates.

Pratique. Tous les jours. Biotropica à Val-de-Reuil. Tarifs 0 à 13,5€. Tél. 02 32 40 71 44

- Lumineuses projections !

Retracez l'évolution des projections en découvrant l'exceptionnelle collection du Munaé. Des lanternes magiques aux diapos, les supports se sont démultipliés avant d'en arriver à la projection lumineuse.

Pratique. Tous les jours de 13h15 à 18h15. Munaé, Musée National de l'Éducation. Tél. 02 35 07 66 61

- Jumièges à ciel ouvert

Dans le cadre du festival "Normandie Impressionniste", six artistes profitent des quinze hectares du site pour décliner leurs œuvres qui porteront cette année sur le thème du portrait.

Pratique. Tous les jours de 9h30 à 18h30. Au 24, rue Guillaume le Conquérant, Tél. 02 35 37 24 02

- Sainte Cecilia Chorus à la cathédrale

La chorale amateur anglaise de Banstead dans le Surrey est de passage à Rouen pour interpréter des œuvres de Purcell, Fauré, Britten et Byrd. 50 choristes sous la direction du chef Jonathan Rennert.

Pratique. Vendredi 1er juillet à 11h. Cathédrale Notre-Dame, Rouen. Gratuit. www.stceciliachorus.org.uk

- Brassens chante Brassens

Dans le cadre de l'exposition de peinture retraçant les étapes majeures de la vie du chanteur, un groupe local reprendra les plus belles chansons de cet artiste engagé et insoumis, chantre de la liberté.

Pratique. Le 1er juillet à 19h30. Centre culturel Brassens à Saint-Étienne-du-Rouvray. 0 à 7,2€. 02 32 95 17 33

- Excursion du Circolo Italiano

Le centre culturel franco-italien propose une marche bucolique de 12km au départ de l'abbaye du Valasse suivie d'une visite guidée de l'amphithéâtre de Lillebonne. Covoiturage possible depuis Rouen.

Pratique. Dimanche 3 juillet, 9h15 à l'Abbaye de Gruchet-le-Valasse. Tarif 17€. Réservation au 02 35 70 64 73

- Immersion au cœur de la Tourbière

Accompagnés par deux guides du parc de l'Espace naturel sensible de la Tourbière, enfilez vos bottes et admirez la richesse de la faune et la flore de ce lieu naturel.

Pratique. Dimanche 3 juillet. De 14h à 17h à Heurteauville. Gratuit. Réservation au 02 32 81 68 70

- Les reptiles de Normandie

Vipère péliade, couleuvre à collier se comptent parmi les serpents communs de Seine-Maritime. Au cours d'une balade entre prairie et forêt, partez à la découverte des différentes espèces protégées de reptiles.

Pratique. Dimanche 3 juillet, 14h30 - 17h. Saint-Étienne-du-Rouvray. Gratuit. Résa au 02 35 52 93 20

- New York 1997 de John Carpenter

Pour sa séance culte, l'Omnia choisit de rediffuser le chef-d’œuvre de John Carpenter. Sorti en salle en 1981, c'est le second film de science-fiction du maître incontesté du genre : un bijou qui garde sa fraîcheur.

Pratique. Mardi 5 juillet à 20h30. L'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 5,5€. www.omnia-cinemas.com

- Mon carnet de curiosités

Encadrés par un animateur, les enfants de 8 à 12 ans réaliseront au cours de deux après-midi leur carnet de curiosités à la manière des explorateurs : une invitation à découvrir le monde tout en s'amusant.

Pratique. Les 5 et 6 juillet de 14 à 17h. Musée de l'Éducation à Rouen. Gratuit. Réservation au 02 35 07 66 61

- La terrasse du Panorama XXL

À partir du mercredi 5 juillet, le Panorama accueille des activités à vivre en famille à l'extérieur de sa rotonde : arène de chevaliers, jeux de société médiévaux, frappe de monnaie, jeux d'architecture…

Pratique. Quai du Boisguilbert à Rouen, à partir de 19h. Du 5 au 10 juillet, infos au 02 35 52 95 29

- Rallye en forêt

Le Parc Naturel Régional des boucles de la Seine nous entraîne à la découverte de la faune et de la flore dans la forêt du Trait-Maulévrier au cours d'un rallye familial aussi instructif qu'amusant accessible dès 7 ans

Pratique. Jeudi 7 juillet à 14h. Départ à Caudebec-en-caux. Gratuit. Réservation obligatoire au 02 35 37 23 16

- Les plongeurs de Claire Fontana

Formée aux Arts décoratifs de Paris et à l'Académie des Beaux-Arts de Carrare, la sculptrice travaille de concert bronze, verre et roche. Elle crée des univers aquatiques et suspend ses personnages en plein élan.

Pratique. Jusqu'au 6 août. Espace de la Calende à Rouen. Entrée libre. Tél. 09 81 97 38 77

- Monet et Clémenceau, l'horizon infini

Par la photographie, l'écriture et l'art contemporain, l'artiste peintre Nao Kenako s'emploie à nous faire découvrir la relation qui unissait Monet et Clémenceau.

Pratique. Jusqu'au 11 septembre. De 9h à 18h. Hôtel de Région, 5 rue Robert Schumann. Tél. 02 35 52 56 00

- Portrait de la France en vacances

Avec le concours de l'Agence Magnum, l'abbaye de Jumièges met en œuvre une exposition photographique qui retrace l'évolution de la représentation des vacances, des congés payés de 1936 à nos jours.

Pratique. Jusqu'au 13 novembre. Logis abbatial à Jumièges. Tarifs 0 à 6,5€. Tél. 02 35 37 24 02