Istanbul (AFP). Attaques à l'aéroport d'Istanbul : ce que l'on sait

Qui a commandité l'attentat?

L'attaque n'a pas été revendiquée mais les autorités turques ont pointé le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

"Les indices pointent Daech" (acronyme arabe de l'EI), a affirmé le Premier ministre Binali Yildirim, tandis que le chef des services de renseignement américains (CIA) John Brennan a indiqué que l'attentat portait "la marque de la dépravation de l'EI".

Qui sont les kamikazes?

Les autorités turques n'ont toujours pas donné d'informations sur l'identité des trois kamikazes, mais un haut responsable a affirmé, sous couvert d'anonymat, qu'il s'agissait d'un Russe, d'un Ouzbek et d'un Kirghize.

Les ex-républiques soviétiques d’Asie centrale font partie des plus importants fournisseurs de jihadistes en Syrie et en Irak. Près de 7.000 ressortissants de Russie et des ex-républiques soviétiques, dont celles d’Asie centrale, combattent au sein de l’EI, avait affirmé en octobre le président russe Vladimir Poutine.

Selon le quotidien turc Hürriyet, l'un des kamikazes était un combattant tchétchène nommé Osman Vadinov, qui serait venu en Turquie depuis Raqa, fief de l'EI en Syrie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a toutefois indiqué ne pas être au courant de la participation de Tchétchènes à ce triple attentat.

L’agence russe Interfax cite une source "au sein des forces de l’ordre de la région du Caucase du nord", à laquelle appartient la Tchétchénie, selon qui "personne portant le nom de Osman Vadinov n’a vécu en Tchétchénie. (...) Par ailleurs, ce n’est ni un prénom ni un nom tchétchène".

Qui a été arrêté?

Le ministre turc de l'Intérieur Efkan Ala a annoncé jeudi que 13 personnes, dont quatre étrangers, ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'attaque à l'aéroport.

Ces arrestations ont eu lieu jeudi matin lors d'une série de raids de la police dans plusieurs quartiers d'Istanbul.

Comment l'attaque a-t-elle été perpétrée?

Les assaillants sont arrivés à l'aéroport en taxi avant d'ouvrir le feu avec des armes automatiques et de se faire exploser à environ 22H00 (19H00 GMT) mardi.

Le Premier ministre Binali Yildirim a expliqué que "les terroristes, après avoir d'abord voulu passer les (premiers) contrôles de sécurité" juste à l'entrée de l'aérogare, se sont ravisés et "sont revenus avec des fusils-mitrailleurs qu'ils ont sortis de leurs valises avant de passer les contrôles en tirant sans discrimination sur les gens".

"L'un d'entre eux s'est fait exploser à l'extérieur" et "les deux autres ont profité de la panique, sont entrés dans l'aéroport et se sont fait sauter", a-t-il dit.

Un haut responsable turc proche de la présidence ayant requis l'anonymat a livré un récit différent à l'AFP. Il a expliqué qu'une première explosion avait eu lieu lorsque l'un des kamikazes était entré dans le hall des arrivées et s'est fait sauter juste avant les détecteurs à rayons X.

Profitant de la panique provoquée par la déflagration parmi les passagers et le personnel de l'aérogare, un deuxième kamikaze est entré dans le hall des arrivées, est monté à celui des départs, et s'est fait sauter lui aussi.

Enfin, le troisième kamikaze a attendu à l'extérieur de l'aéroport et s'est fait exploser en dernier.

Qui sont les victimes?

Dix-neuf ressortissants étrangers font partie des 44 personnes tuées, a indiqué le ministre de l'Intérieur Efkan Ala. Parmi eux, figurent notamment trois Saoudiens, deux Irakiens, un Tunisien, un Ouzbek, un Chinois, un Iranien, un Ukrainien, un Jordanien et une Palestinienne.

Un médecin tunisien tué se trouvait en Turquie pour tenter de faire libérer son fils, détenu pour avoir rejoint les rangs de l'EI, selon des diplomates.

Une hôtesse de l'air, un chauffeur de taxi et un enseignant font partie des victimes turques.

Quatre personnes d'une même famille - trois femmes et une fillette de neuf ans - ont été tuées dans l'attaque. Les funérailles des membres de la famille Amiri, de nationalité turque mais résidant en Arabie saoudite, ont eu lieu jeudi à Istanbul. Ils venaient juste d'arriver à l'aéroport pour des vacances pendant le ramadan, le mois sacré de jeûne musulman.