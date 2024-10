EN DIRECT. La Manche en fête pour la présentation des équipes du Tour de France

Anthony Delaplace (Fortuneo Vital Concept) surpris et heureux d'avoir été autant acclamé, "c'est très agréable surtout sur la plus grande course du monde. Il ne va pas falloir se laisser dépasser par l'événement et se reconcentrer". Anthony a été très sollicité par les médias locaux et les écoles ces derniers jours. Il espère tenter une échappée chez lui, à Cherbourg.