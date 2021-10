Le géocaching, hobby de jeu de pistes modernes, en plein boom en Normandie

L'adrénaline monte. Le géocacheur, véritable amateur de jeu de pistes des temps modernes, ouvre délicatement la boîte qu'il a mis, parfois, tant de temps à trouver. "Une cache", comme disent les inconditionnels du milieu. Et fin juin 2016, il en existe plus de 500 dans l'agglomération de Caen (Calvados), dont 229 sur la ville centre, 19e commune de France en la matière. Dissimulées dans la fissure d'un bâtiment historique, sous une plaque de métal ou encore dans le tronc d'un arbre... les boîtes découvertes contiennent toute un "log-book" sur lequel le géocacheur laissera par son paraphe, la trace de son passage. Le géocacheur caennais le plus féru, 7Seven, est proches des 10 000 caches découvertes !

Plusieurs niveaux de difficulté

"Il existe en gros trois types de caches, explique Arnodraig, un Caennais fan de géocaching depuis cinq ans. Il y a la cache traditionnelle, verte, assez facile à trouver à l'aide de coordonnées GPS ; les multicaches, orange, qui dessinent un itinéraire à l'image d'une chasse au trésor, et les mysterys, bleus, pour les pratiquants expérimentés". Certains planchent alors parfois dessus pendant de longues heures, comme il le faut pour dénicher la bien nommée cache Titan, dans l'Eure. Elle propose un mélange d'escalade dans les arbres et de descente en rappel. "Pour chaque cache, la difficulté du terrain est indiquée, explique le Bayeusain Cédric Skrzyniarz, friand de parcours difficiles. Les T1 sont accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, alors que les T5 sont réservées à des personnes équipées de matériel". Exemple :

Et une fois la cache découverte, pas toujours facile de la remettre, surtout lors d'une découverte en ville, comme l'explique Arnodraig :

Arnodraig Impossible de lire le son.

Aux alentours de Bayeux, il en conçoit d'ailleurs actuellement une qui obligera les géocacheurs à utiliser une tyrolienne.

Une communauté bien structurée

Outre le "log-book", les boîtiers contiennent parfois des objets insolites, à l'image de cette figurine de "Grosminet" qu'Arnodraig a déniché au terme d'un parcours. "Bien souvent, ces géo-bugs, appelées aussi travel-bugs ont une mission". La sienne est d'aller en Pologne selon le souhait de la personne qui a créé sa cache initiale. Il la remettra dans quelque jours dans la nature, le temps qu'un autre géocacheur la trouve et ne lui fasse gagner un peu plus de terrain vers l'est. "Pour la suivre, j'irai voir sa fiche sur geocaching.com, les sites références de ce jeu", explique-t-il. Désireux de partager sa passion, il a même créé un "Café Géocaching", un groupe d'entre-aide pour obtenir des conseils.

A voir : une page de conseils, le Café Géocaching

Le géocaching se pratique à tout âge. "Sur le terrain nous pouvons aussi bien rencontrer un couple de lycéens que des personnes à la retraite, constate François de la Balou Family qui participait dimanche 26 juin 2016 à un rassemblement de passionnés, un "event", à Saint-Sauveur-le-Vicomte dans la Manche. Nous aimons partir en famille avec ma femme et nos deux enfants pour une journée de géocaching, ce qui nous permet de découvrir de nouveaux coins !" Là est le grand intérêt de ce jeu qui cet été encore, devrait faire de nouveaux adeptes.

Repères

Géocaching. Jeu où il faut utiliser des coordonnées GPS pour retrouver ou dissimuler un contenant, appelé "cache" par les pratiquants.

Pseudo. Chaque joueur a son propre pseudo. Il faut s'enregistrer sur www.geocaching.com. Les géocacheurs s'appellent par leur pseudo, plutôt que par leur prénom.

Gratuit. Pas besoin de verser le moindre euro pour se lancer dans le géocaching. Moins de 5% des caches sont cependant accessibles à ceux qui disposent d'un compte premium (30 € par an).

Guideline Pour tout saisir des règles du jeu. Accessibles ici.