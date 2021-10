Tour de France dans la Manche : le cycliste de Caen Raymond Martin sera au départ

Samedi 2 juillet 2016, l'ancien cycliste professionnel Raymond Martin sera au Mont Saint-Michel (Manche) pour suivre le départ du Tour de France. Mais ne le cherchez pas au départ ou en coulisses, il sera en famille avec sa femme et ses trois petits-enfants... dans le public.

Il n'y a pas de souvenir du Tour de France dans la maison de Raymond Martin. Caennais depuis plus de 30 ans, il a beau y avoir participé dix fois, dont une mémorable édition 1980 avec une troisième place finale et un maillot à pois à la clé, l'homme n'est pas du genre à vivre avec son passé. Seules trois photos d'époque sont affichées dans le fond du garage.

Le Tour, en famille

"Après le Tour 83 qui avait été particulièrement difficile pour moi, j'ai décidé de passer à autre chose en entrant dans une entreprise manchoise spécialisée dans la fabrication de textile cycliste", se souvient-il. Depuis le début des années 2000, il travaille pour sa société qui confectionne le même type de produits, tout en s'étant élargi au triathlon et au running. Malgré ses 67 ans, la retraite n'est assurément pas à l'ordre du jour. "Quand tu es cycliste professionnel, tu ne visites rien. C'est l'hôtel, le vélo, l'hôtel, le vélo. T'es dans une bulle."

La France, il l'a découverte en dehors de la Grande boucle, tous les deux ans et à vélo tout de même, à l'occasion du Paris-Nice cyclo. "Et là je prends le temps de la regarder avec des yeux de gamin". Tous les dimanches matins, une sortie de trois heures à bicyclette est au programme, "sans compter celle que je m'accorde de plus en plus en semaine, en marge de mon travail".