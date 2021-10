Que faire cet été à Rouen ? Le programme des sorties

Alors que le mois de juillet approche, c'est l'heure de la fermeture pour les équipements culturels de la Ville de Rouen (Seine-Maritime). Mais le spectacle, lui, continue cet été dans les rues de la ville. "Nous voulons aller à la rencontre des publics qui ne fréquentent pas habituellement les lieux culturels et c'est pour cela que nous investissons les espaces publics", expose Christine Argelès.

Trois événements récurrents

Mercredi 29 juin 2016, la première adjointe en charge de la culture a présenté la programmation culturelle de la ville en juillet et en août. Avec trois rendez-vous récurrents : les Terrasses du Jeudi, avec des groupes qui se produisent dans les rues tous les jeudis du mois de juillet, un soir à l'aître, qui permet aux compagnies locales de se produire du 2 juillet au 13 août dans ce lieu mythique ; et Rouen Impressionnée, qui permet aux Rouennais et aux touristes de découvrir des fresques de street-art dans le centre-ville, à Luciline et aux Sapins.

Concernant Un soir à l'aître, il s'agira de la dernière édition dans l'aître : des travaux vont y être menés plusieurs années durant pour le transformer en centre d'art et d'artisanat. Il ne pourra être réinvesti qu'en 2019 ou 2020. "Mais nous réfléchissons à un nouveau lieu dès l'an prochain pour accueillir le festival, peut-être le Jardin des Plantes", indique Christine Argelès.

D'autres manifestations sont programmées cet été : les Nocturnes de la Cathédrale, organisées chaque mercredi d'été pour les amateurs de musique classique ; le festival Vibrations, du 21 au 28 août 2016 au Jardin des Plantes ou encore l'exposition William Klein à l'abbatiale Saint-Ouen, organisée dans le cadre de Normandie Impressionniste.

La piscine à 1€ et Rouen sur mer

Deux incontournables de l'été rouennais sont également renouvelés : la piscine à 1€ en août pour les Rouennais et Rouen sur mer, événement pendant lequel les quais bas rive gauche entre le pont Guillaume et le 106 sont aménagés en plage de sable fin pendant quatre semaines en juillet. "Il y aura quelques nouveautés, avec plus d'activités pour les 0-3 ans et des ateliers de yoga, de relaxation et de pilate", précise Bruno Bertheuil, lui aussi maire-adjoint. 150 000 habitants sont attendus à Rouen sur mer.

Autant d'événements qui font dire à Christine Argelès que "l'été sera rythmé, avec du théâtre, de la musique, des expositions, des événements en intérieur, d'autres en plein air, des spectacles payants, beaucoup d'autres gratuits... Nous avons voulu offrir aux habitants une contuinité dans l'offre artistique et culturelle de la ville."