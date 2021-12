Ce sont au total 26 personnes qui étaient concernées de près ou de loin par ce réseau trafiquant depuis 1 an et demi de la cocaine, de l'héroine et du cannabis dans le secteur de Saint-James. Après perquisitions, les principaux revendeurs ont comparu hier devant le tribunal correctionnel de Coutances en comparution immédiate. Ils ont écopé de 2 à 5 ans de prison ferme.