Chauffer dans la Noiceur : Nos premières impressions

L'ouverture du Festival Chauffer dans la Noiceur ce Jeudi soir, s'est très bien déroulé.

A l'ouverture du site les premiers festivaliers étaient accueillis par une fanfare festive.



Un bon début de soirée avec « Axel Krygier » suivi de la formation Caennaise « GoldWave » ayant gagné un tremplin organisé à Coutances.



Pour beaucoup de spectateurs, la soirée était sous le signe de la découverte. Avec entre autre Moriarty dans un style folk et Balkan Beat Box qui a eu un réel succès auprès du public avec son Rock Electro Tzigane.



Ce festival éco citoyen prend à cœur ses responsabilités. Les bénévoles s'investissent énormément pour les festivaliers. Des sacs poubelles, des boules quiès et des étylotests sont distribués. Sur place pour respecter l'environnement, des toilettes sèches sont installées. Et pour le bonheur de tous, des canapés sont proposés dans le site. Le festival est très agréable et tout le monde peux s'y retrouver. C'est un festival convivial et familial.



Le festival continue ce week end avec ce soir la Rumeur et Public Enemy. Et Samedi Hindi Zahra.



Le festival ouvre ses portes chaque soir à 19h. Sachez qu'il reste encore des places.