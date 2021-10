Drame de Puisseguin : 11 millions d'euros pour les familles des victimes

C'est une première : les préjudices d'attente et d'angoisse ont été retenus par les assureurs, en plus des autres indemnisations des familles des quarante trois victimes de l'accident entre un autocar et un camion, survenu le 23 octobre dernier à Puisseguin (Gironde). Le conducteur du poids-lourd et son très jeune fils, originaires de l'Orne, étaient également décédés dans cet accident.