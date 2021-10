Deux gymnastes de Rouen participeront aux Jeux Olympiques de Rio

C'est une première dans l'histoire de Rouen (Seine-Maritime). Lundi 27 juin 2016, Oréane Lechenault et Anne Kuhm, deux licenciées de l'Elan Gymnique Rouennais, ont appris leur sélection pour les Jeux Olympiques de Rio, où elles défendront les couleurs de la France du 6 au 16 août avec quatre autres athlètes.

Les deux athlètes ont fait part de leur joie. Oréane Lechenault dit être "aux anges" :

"Je vais à Rio pour faire les Jeux Olympiques. J'en rêve depuis que j'ai commencé la gymnastique. Depuis quelques mois je me sentais bien et lors des France Elite à Mulhouse, j'ai tout donné et démontré qu'il fallait compter sur moi. Je suis doublement contente car dans l'équipe il y a aussi Anne. Deux gymnastes de l'EGR aux Jeux, c'est tout simplement incroyable !"