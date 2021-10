La première Maison de services au public inaugurée dans l'Orne

Lundi 27 juin 2016, Isabelle David, préfet de l’Orne, Gérard Vidal, responsable Appui et Projets à la direction du Réseau La Poste de l'ex-Basse-Normandie et Patrick Rodhain, maire de Rémalard-en-Perche ont inauguré la Maison de services au public installée au sein du bureau de poste de la petite commune du Perche.

Tous au même endroit

Cette inauguration est l’aboutissement d’un travail effectué en concertation entre la préfecture de l’Orne, La Poste, la mairie de Rémalard-en-Perche, et les opérateurs partenaires du programme national Maison de services au public, désormais réunis en un même lieu : Pôle Emploi, la Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail, la Mutualité Sociale Agricole et bien évidemment La Poste.

Une première dans l'Orne

L’ouverture de la Maison de services au public "postale" de Rémalard-en-Perche est une première dans l’Orne. Elle s’inscrit dans le cadre du futur schéma départemental des Maisons de services au public labellisées, financées par l’État.

Le département comptait jusqu'alors trois Maisons de services au public, anciens Relais de Service Public installées non pas dans des bureaux de poste, mais dans de simples agences postales (Chanu, Juvigny et Passais-La Conception).

D'autres Maisons de service au public

De nouvelles Maison de service au public vont ouvrir dans les bureaux de poste de Moulins-la-Marche, Trun, Putanges-le-Lac, le Mêle-sur-Sarthe, Athis-Val-de-Rouvre, Sées et en 2017, Gacé.

D’autres sont encore à l'état de projet et pourraient également voir le jour avant la fin de l'année à Carrouges, au Theil-sur-Huisne, Vimoutiers, Mortagne-au-Perche, Perseigne-Alençon, Briouze et à plus long terme, à L’Aigle.

Un plan national

Ces ouvertures et ces projets s’inscrivent dans un plan de déploiement national des Maisons de service au public, impulsé par le Gouvernement, qui vise à réduire les inégalités d’accès aux services en proposant une offre de proximité et de qualité. En un même lieu, les usagers seront renseignés et accompagnés dans plusieurs types de démarches : aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, prévention santé, accès aux droits, mobilité, vie associative.

Le plan national de déploiement prévoit la mise en place de 1000 Maisons de service au public d’ici la fin de l’année 2016, dont la moitié pourrait être hébergée par La Poste, dans les zones rurales et de montagne.

Ces Maisons de services au public sont labellisées par le préfet. Pour obtenir le label et bénéficier des financements de l’État, elles doivent avoir une ouverture hebdomadaire minimale de 24 heures et de bonnes conditions d'accueil des usagers.