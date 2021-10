Séduction : pourquoi les femmes préfèrent-elles les voix graves chez les hommes ?

Selon une étude menée par les chercheurs d'Aberdeen en Ecosse, les voix graves combleraient 75% de la gent féminine.

Non pas que cette voix soit plus sexy ou plus rassurante, non, c'est une question de mémoire car les femmes se souviendraient mieux d'une voix grave et profonde.

D'après Gentside qui relaie l'étude, une voix grave est un moyen pour les femmes en quête d'un partenaire à long terme, d’évaluer la qualité génétique et les traits comportementaux de l’individu convoité.

Et les résultats démontrent donc que la mémoire des femmes est améliorée lorsqu’elles écoutent des voix masculines graves, par rapport à des voix plus aiguës !