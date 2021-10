Paris (AFP). Euro-2016 - Ronaldo, Bale, Lewandowski: déjà trois stars en quarts

La Pologne, qui a sorti la Suisse (5 tirs au but à 4, 1-1 après prolongation) et le Portugal, qui a battu la Croatie (1-0 a.p.), s'affronteront en quarts de finale jeudi. Le pays de Galles, tombeur de l'Irlande du Nord (1-0), sera opposé vendredi au vainqueur de Hongrie-Belgique, qu'on connaîtra dimanche.

Outre ce Hongrie - Belgique, deux autres 8e sont au programme dimanche: France-Eire (la revanche de la qualification de la France au Mondial-2010 grâce à une main polémique de Thierry Henry) et Allemagne-Slovaquie. Les deux derniers auront lieu lundi: Italie-Espagne, la finale avant l'heure, puis Angleterre-Islande, le choc des extrêmes.

Après un premier tour entamé le 10 juin, l'Euro est entré samedi dans la phase des matches à élimination directe, avec l'excitation qui va avec... et aussi le suspense, en cas de prolongation, comme pour le Portugal, voire de tirs au but, comme pour la Pologne.

Croatie - Portugal devait être l'affiche de la journée mais aussi l'un des deux chocs des 8e avec Italie-Espagne lundi.

C'est peu dire qu'il n'a pas tenu ses promesses. Malgré la présence sur le terrain d'artistes comme Ronaldo côté portugais ou Luka Modric et Ivan Rakitic côté croate, la rencontre a été extrêmement verrouillée et n'a laissé que peu de place au jeu.

- Shaqiri, splendide mais inutile -

Ce match a pourtant offert quatre petites minutes de feu, au bout de la prolongation. Quaresma a marqué de la tête l'unique but, à la 117e, après un tir de Ronaldo repoussé par le gardien croate Danijel Subasic.

La Croatie a poussé pour revenir, avec l'énergie du désespoir. Mais elle n'a rien pu faire pour éviter l'élimination et Modric, équipier de Ronaldo au Real Madrid, a quitté le terrain en larmes.

Avec la Croatie, l'Euro perd une équipe qui pouvait espérer aller loin. Le Portugal, lui, n'affiche pas un jeu extraordinaire, est dépendant de Ronaldo mais, petit à petit, passe les tours.

On attendait Croatie - Portugal et c'est finalement l'improbable Suisse - Pologne, le premier match de la journée, qui a aussi été le plus animé.

Il y a eu du jeu et des gestes de classe, à commencer par le ciseau acrobatique époustouflant de Xherdan Shaqiri pour l'égalisation suisse à la 82e. Mais ce but, le plus beau du tournoi jusqu'à présent, n'a finalement servi à rien.

Car en plus du jeu, cette rencontre a eu sa dose de dramaturgie, celle, incomparable, qu'offre une séance de tirs au but. Epreuve cruelle dont la Suisse est sortie défaite à cause du raté de Granit Xhaka, futur joueur d'Arsenal.

Dans le temps réglementaire, la Pologne avait ouvert le score à la 39e minute grâce à Jakub "Kuba" Blaszczykowski, déjà buteur contre l'Ukraine lors du dernier match de poule.

- Bale pour l'Histoire -

"Je l'ai attendu tant d'années! Mon Dieu que je suis content", a tweeté le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, qui a au moins trouvé une raison de se réjouir au lendemain du Brexit.

Qualifiée en quarts, pour la première fois dans un tournoi majeur depuis le Mondial-1982, la Pologne a toutefois un sujet de préoccupation: sa vedette Robert Lewandowski n'a toujours pas marqué en quatre matches, même s'il a inscrit un tir au but. Son mutisme pourrait peser lourd face au Portugal, un adversaire plus huppé que la Suisse.

La star du pays de Galles, Gareth Bale, n'a pas non plus marqué samedi, contrairement aux trois matches du premier tour (trois buts dont deux coups francs).

Mais faute de mieux, c'est bien le joueur du Real Madrid qui a provoqué le but victorieux contre l'Irlande du Nord, dans un choc 100% Royaume-Uni. L'un de ses centres de la gauche a conduit le Nord-Irlandais McAuley à marquer contre son camp.

Une issue logique pour un match soporifique et très britannique dans le mauvais sens du terme: longs coups de pieds, ballons en l'air et construction du jeu rudimentaire.

"Je suis dégoûté de sortir sur une action pareille (...) mais je préfère encore ça plutôt que manquer un penalty", a avoué l'infortuné McAuley.

Cette victoire a beau être peu flamboyante, elle n'en reste pas moins historique pour le pays de Galles: il va jouer les quarts pour sa première participation à un Euro.