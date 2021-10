A Rouen, il dissimule un jean Zara dans la manche de son manteau

Le mercredi 22 juin 2016, un commerçant de Rouen (Seine-Maritime) est victime d'un vol dans son magasin de vêtements. Grâce aux vidéos de surveillance, il se rend compte que deux hommes ayant pénétré dans son établissement sont repartis avec un jean d'une valeur de 120€.

Le lendemain, le jeudi 23, la police est requise Rue des Carmes. Le gérant du magasin, qui a gardé des photos des deux auteurs du vol sur son téléphone, indique aux policiers que ces mêmes personnes sont rentrés dans la magasin Zara, vêtus comme la veille.

Le commerçant remarque que les deux hommes ont remis des sacs à d'autres personnes sur la place de la Cathédrale avant de rentrer dans la boutique.

Une pince coupante et un jean dans la manche

Les policiers alertent le vigil de Zara et patientent dans la rue. Les deux hommes, après un passage par les cabines d'essayages, sortent du magasin. Les policiers les contrôlent sur le champ, et retrouvent jean dissimulé dans la manche du premier. Sur le second est retrouvé une pince coupante, ayant servi à retirer l'antivol.

Les deux hommes sont interpellés et immédiatement placés en garde à vue.