Décès du guitariste de Motörhead

Lemmy Kilmister, Phil Campbell et Mikkey Dee sont en deuil. Leur ancien partenaire Michael « Würzel » Burston, guitariste au sein de Motörhead entre 1984 et 1995, est mort samedi des suites d'une maladie cardiovasculaire.



Son arrivée au sein du groupe est plutôt atypique puisque Lemmy Kilmister n'arrivait pas à trancher entre lui et le guitariste Phil Campbell. Il a finalement décidé d'engager les deux artistes.



« Würzel » avait participé à six albums du groupe avant de travailler en solo par la suite. Il était par ailleurs en préparation du premier projet de sa nouvelle formation Leader of Down.



Son surnom « Würzel » lui a était donné à l'armée où il était caporal, en raison de sa ressemblance avec l'épouvantail Worzel Gummidge, un personnage d'une série pour enfants.



Motörhead continuera tout de même sa tournée le 23 octobre à Toulouse, le 25 à Clermont-Ferrand, le 26 à Nantes, le 31 à Lille et le 21 novembre à Paris.