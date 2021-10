Orne : le concours complet du Haras du Pin reporté

Le concours complet du Haras du Pin, annulé fin juin 2016 à cause des mauvaises conditions du terrain, a été reporté aux 5 et 6 juillet.

Sélection pour les Jeux Olympiques de Rio.

Cette épreuve du Grand National est une étape capitale en vue de la sélection pour les Jeux de Rio ; elle doit fournir les dernières indications au sélectionneur national Thierry Touzaint.

Preuve de la richesse de la discipline, et par conséquent des difficultés du choix, douze couples ont été retenus cette semaine dans la longue liste olympique, ainsi que trois remplaçants.

A Rio, quatre binômes seront engagés pour les épreuves individuelles et par équipes, plus un remplaçant.

"Plein de chevaux ont performé ce semestre et il faut revoir la plupart dont la dernière sortie remonte à la mi-mai, à Chatsworth (Angleterre). Sept à huit couples sont vraiment en lice", a souligné Michel Asseray, DTN adjoint, chargé du complet.

La sélection tricolore sera officialisée le 13 juillet.