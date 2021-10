Yancheng (Chine) (AFP). Tornade en Chine: au moins 98 morts, les secours s'activent

Les sauveteurs et le personnel médical s'activaient vendredi en Chine après le passage la veille d'une tornade et de pluies torrentielles ayant laissé des scènes de désolation et fait au moins 98 morts et des centaines de blessés.