En Normandie, il dévalise 32 voitures sur le parking des discothèques

De janvier à avril 2015, dans les départements de la Manche et du Calvados, pas moins de trente-deux véhicules ont été "visités" et dévalisés. Vitres cassées et portières dégradées. Toutes ces voitures avaient un point commun : elles étaient garées de nuit sur le parking d'une discothèque.

Véritable inventaire à la Prévert

L'énumération des biens volés est un véritable inventaire à la Prévert ! Papiers d'identité, permis de conduire, cartes bancaires, chéquiers, téléphones portables, une vingtaine de CD, du parfum, des places de concert et de cinéma, des sacs à main, de l'argent liquide, un iPhone, un chargeur, des lunettes, un gilet, un blouson, deux paires de chaussures et... un fusil de chasse !

Un homme âgé de 33 ans (dont le casier judiciaire est vierge) a comparu le mardi 21 juin 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour vols à la roulotte. Quatorze de ses victimes sont présentes à l'audience. C'est pris sur le fait lors d'une tentative de vol qu'il a pu être appréhendé. Son relevé ADN a fait le reste.

"Ce n'est pas moi qui volais, c'est l'autre"

Sur les trente-deux vols, l'individu n'en reconnaît que deux. "C'est quelqu'un qui m'a entrainé, c'est lui qui a profité de tout, pas moi ! Je conduisais et c'est lui qui volait." Mais l'homme en question est toujours recherché et les enquêteurs ont retrouvé dans le coffre du prévenu des tournevis, des gants et des lampes torche. L'avocat de la défense plaide que son client est plus complice qu'auteur et qu'il a fait une mauvaise rencontre due à sa fragilité. L'homme était au chômage et en plein divorce.

Il est condamné à 8 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de sursis mise à l’épreuve. Il devra indemniser toutes les victimes, les sommes étant comprises entre 300 et 1300 euros, préjudices matériel et morale cumulés.