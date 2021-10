Scandale en Chine: leur formateur donne la fessé en public aux salariés d'une banque pas assez productifs

La vidéo fait polémique en Chine et dans le monde. Mieux vaut être productif quand on travaille en Chine, sous peine d'être humilié publiquement.



Ici, les huit salariés sont placés alignés sur scène, et sont contraints de justifier à leur formateur et au public (leurs collègues) pourquoi ils n'ont pas été assez productifs. "Je n'ai pas réussi à me dépasser", "nous avons manqué de cohésion". "Préparez vos derrières", enchaîne le formateur, avant de donner des coups violents sur les fesses des salariés.



D'après des témoignages anonymes, certains autres ont même été punis en se faisant tondre leurs cheveux.





Après la révélation dans les journaux, les responsables de la Changzhi Zhangze Rural Commercial Bank, dont le président et le responsable du Parti communiste de la banque, ont été suspendus pour «avoir omis de mener des contrôles adéquats sur le programme de formation». Quant au formateur, il a été sommé de présenter des excuses publics dans les plus brefs délais.