Caen : il opère les yeux fermés

Avec 450 interventions concernant le pied par an, Bruno Delannoy est en passe de remporter son pari, celui de convaincre les patients des bienfaits de la chirurgie mini-invasive qu’il est le seul à pratiquer en Basse-Normandie. Son travail a d’ailleurs été récemment reconnu, l’hebdomadaire Le Point le classant meilleur chirurgien du pied de la région à la mi-juin, avant qu’Hoscare, un site internet spécialisé, ne le fasse monter lui aussi sur la première marche du podium.

Chirurgie novatrice

Bruno Delannoy explique cette reconnaissance par le fait qu’il utilise depuis sept ans une pratique unique pour opérer : la chirurgie mini-invasive. En opposition radicale avec la chirurgie conventionnelle qui entraîne des opérations “à ciel ouvert”, il intervient sous la peau à l’aide de radios. “Mes yeux, ce sont mes doigts”, confie-t-il. Loin d’être une mode, cette technique, validée depuis plus de vingt ans à l’étranger puis en France, s’inscrit dans le cadre de l’évolution générale de la chirurgie de demain.

L’hallux valgus (“oignons” du pied), les orteils en griffe, les métatarsalgies (douleurs à la marche) ou la maladie de Morton connue pour provoquer de petites décharges électriques, ont de moins en moins de secrets pour lui, même “s’il y encore beaucoup à apprendre et à développer”.

Installé depuis 1996 à la polyclinique du Parc, il n’est pas uniquement reconnu pour le nombre de patients soignés par an, mais aussi par la qualité de son travail. “Outre des interventions rapides, la chirurgie mini-invasive présente de nombreux avantages : limiter les douleurs post-opératoires, se rétablir plus vite, réduire la durée de l’hospitalisation à 36 heures et ne laisser que de petites cicatrices qui disparaissent avec le temps”. Dans presque tous les cas, les personnes opérées repartent de la clinique en marchant !