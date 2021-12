Vire : La quantité de déchets diminue

Entre 2009 et 2010, le SEROC, Syndicat Mixte de traitement des déchets ménagers de la région Ouest-Calvados, a relevé des progrets encourageants dans le traitement et la gestion des déchets. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La quantité d'ordures ménagères est passée de 234Kg/habitants en 2009 à 212Kg/habitants en 2010. En revanche, la quantité de déchets "reyclables" est elle passée de 81,31kg/hab. à 82,35kg/hab entre 2009 et 2010. Delphine Augistin, responsable du service "déchets-dechetterie" à la Communauté de commune de Vire.