La vie de Jean-Marie Girault, ex-maire de Caen, dans un livre écrit par son fils

Dans quel contexte ce livre a-t-il été écrit ?

"Mon père a toujours parlé d'un livre qu'il écrirait un jour. Mais il n'avait que le titre, Les états de l'âme. C'était un peu mystérieux ! Et surtout, les années passaient. Il n'en aura finalement jamais écrit la première ligne. C'est en voyant que son projet n'avançait guère qu'un jour je lui ai proposé de m'en charger. Nous étions en 2009. Il avait déjà 83 ans. Il a accepté. Nous avons commencé en 2011."

Il n'existait aucun ouvrage sur Jean-Marie Girault ?

"Si. Une biographie, assez politique, écrite par Serge Couasnon en 2001, Jean Marie Girault, un républicain très indépendant. Trois ans plus tard, il avait aussi accepté de publier son journal de bord du Débarquement Mon été 44, les ruines de l'adolescence. Mais malgré toutes les qualités de ces deux ouvrages, cela restait Jean-Marc Girault, vu de l'extérieur. Il manquait un livre écrit à la première personne."

Toute la vie de votre père est retracée ?

"Initialement, c'était l'envie. Mais je me suis vite aperçu que la période de ses mandats était plus l'affaire d'un historien, d'un politologue ou d'un journaliste. Un peu moins la mienne. Nous avons donc fait le choix d'arrêter notre récit à l'année 1972. Ce livre, ce n'est donc pas Jean-Marie Girault à l'Hôtel de Ville. C'est : qu'est-ce qui l'y a mené ? Mais que le lecteur se rassure, il y a quand même quelques incursions dans le futur, donc pas mal de références à ce qu'il a fait après ! Par exemple, nous ne pouvions pas ne pas parler du Mémorial de Caen. C'est son incarnation."

Se plonger ainsi dans le passé est un "exercice" particulier. Cela a-t-il été facile ?

"Difficile non. Mais un peu long. Car vous avez raison, on se plonge physiquement dans le projet en allant dans sa cave, en sortant des cartons poussiéreux, avec de vieux journaux à l'intérieur. Il faut avoir ce désir. Celui de ne pas seulement raconter son père, vu par son fils. Le livre est écrit à la première personne. Il a fallu que je me mette dans sa peau."

Votre père est décédé le 1er mai 2016. Il n'aura pas eu le temps de lire ses mémoires ?

"L'homme et le livre se sont en effet ratés de quelques semaines. Je craignais qu'il ne parte avant qu'il ne soit imprimé. J'ai donc essayé d'aller au plus vite. Mais je ne voulais me précipiter non plus. Mon père a fait des choses importantes pour cette ville. Nous voulions tous les deux que ce livre soit au plus juste. Néanmoins, il en a lu la dernière version. Vu la couverture. Il en a validé le contenu. Et qui sait, peut-être qu'au moment de partir, il a pensé à ce livre, qu'il n'aura pas eu la chance de tenir entre ses mains, mais qui laisse une trace supplémentaire de ce qu'il a été et de ce qu'il a fait pour Caen."

Pratique. Sur le chemin de l'Hôtel de Ville. Édition OREP. 256 pages. 22,50€. Présentation de l'ouvrage jeudi 30 juin 2016 au Mémorial de Caen, 19h. Ouvert à tous.

