Le contournement sud de Caen prend avance

Le feu vert du ministère des Transports prise à la mi-juin a permis au dossier de redémarrer au quart de tour.

“Ce contournement est essentiel car de plus en plus d’automobilistes, en transit entre les autoroutes A 13 et A 84, gonflent le trafic du périphérique. Sans compter que ce tracé permettra aussi de réduire le trafic sur les routes départementales voisines, ce qui est une excellente chose pour la sécurité”, explique Michel Granger, vice-président en charge des routes au Département.

L’objectif de ce contournement est donc de décongestionner le périphérique sud de Caen, sur lequel circulent désormais sur certaines sections jusqu’à 90 000 véhicules chaque jours. “Il soulagera aussi le pire point de convergence du département, là où se rencontrent l’A13 et le périphérique à Mondeville”, ajoute Michel Granger.

Un coût de 80 millions

C’est un concessionnaire privé qui réalisera cette 2 fois 2 voies. Elle sera donc payante. Le coût des travaux est estimé à 80 millions d’euros, la date de livraison demeure inconnue.

En 2008, le Département avait déjà anticipé cette opération en lançant une première section de quatre kilomètres entre Fleury-sur-Orne et Rocquancourt. Une autre section, d’une distance équivalente, est en cours de chantier et sera livrée début 2012 entre Banneville-la-Campagne et Frénouville. Il reste à réaliser les huit kilomètres manquants entre Rocquancourt et Frénouville. L’État commence à acquérir des réserves foncières sur les communes concernées, avec l’aide de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer).