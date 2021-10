Appel à témoins : fauchée par une voiture, près de Rouen, une fillette grièvement blessée

Samedi 18 juin 2016, à 16h40, la police intervient rue Jules Ferry, à Darnétal (Seine-Maritime) pour un accident de la circulation. Le Samu et les sapeurs-pompiers sont déjà sur place. Une petite fille de 11 ans habitant Rouen a été renversée par une voiture alors qu'elle traversait la chaussée à vélo. L'automobiliste circulait en sens interdit au moment de l'accident et a ensuite pris la fuite. La victime, grièvement blessée et victime d'un traumatisme crânien, a été transportée au centre hospitalier de Rouen.

Le signalement

La brigade des délits et accidents routiers enquête et cherche des témoins pour les éclairer sur cet accident et leur permettre de retrouver l'automobiliste. Il s'agirait une femme, circulant à bord d'une Hyundai I10 noire. Toute personne disposant d'information peut appeler le 02 32 81 25 70.