Moulins : La route aux trésors cachés

La Route des moulins s’étend au Nord de Caen entre les vallées de la Seulles, de la Mue et de la Thue. Elle s’étire sur le canton de Creully, entre Caen et Courseulles-sur-Mer. Cet itinéraire parcourt la campagne verdoyante du Bessin à proximité des plages du débarquement et de la Côte de Nacre. Randonneurs aguerris et amateurs de belles promenades pourront admirer la richesse des paysages mais aussi découvrir des villages pittoresques tels que Reviers, des édifices religieux et des châteaux comme Creully (lire page 14) ou Thaon qui témoignent de la richesse du patrimoine de notre région. Sortez des sentiers battus et suivez les découvertes de la Route des moulins !

Pratique. Accessible à partir d’Arromanches par la D 65, Bayeux par la D 12, Caen par la D 22, Courseulles sur mer par la D 170. Tél. 02 31 27 90 30.