24 heures du Mans : dans l'Orne, 177 excès de vitesse sanctionnés en un week-end

Du 17 au 19 juin 2016, pour le week-end de grands passages dans le département de l'Orne, à l'occasion des 24h du Mans, de nombreuses infractions ont été constatées par les gendarmes. 177 excès de vitesse, dont 20 ont entraîné la rétention du permis de conduire du conducteur (dépassement supérieur à 40 km/heure), ont été sanctionnés. Quatre automobilistes ont été contrôlés sous l'empire d'un état alcoolique (3 délictuelles et 1 contraventionnelles), et un sous l'emprise des stupéfiants. Les militaires ont également relevé un défaut d'assurance, deux usages d'un téléphone, quatre ceintures de sécurité non attachées.

Des vitesses très importantes

Les vitesses les plus importantes constatées sont : 195, 194 & 192 km/h sur les autoroutes A88 et A28 limitées à 130. Sur des portions (RN12, RD438) limitées à 110 km/h, des vitesses de 172, 182, 187 et 193 ont été enregistrées et sur les routes limitées à 90 km/h des vitesses à 142, 144, 146, 148 et 156 km/heure ont été relevées.

Les permis de conduire de ces conducteurs ont été immédiatement suspendus. Parmi ceux-ci, six conducteurs Anglais et Espagnols.