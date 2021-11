Malherbe - Bulot : "A Caen pour exploser"

Pourquoi Caen ?

"A Monaco, j’avais un peu de temps de jeu, mais pas suffisamment pour pouvoir exploser. Les coachs ici m’ont vraiment motivé pour venir et mon choix a été fait rapidement."

Quelles sont vos qualités ?

"Je suis plutôt un joueur offensif. Je suis polyvalent par rapport à ça. Je peux jouer à gauche, dans l’axe, ou à droite et on m’a demandé de venir jouer ici en tant que milieu gauche. Après on verra comment cela évolue."

Que connaissez-vous de Malherbe ?

"J’avoue que je n’y connais pas grand chose. Surtout à propos de la ville. Je suis venu une fois en sélection, mais pas plus".

Avez vous échangez avec Yohan Mollo (Monaco) passé par Caen ?

"Oui, il m’a dit qu’au niveau des structures, ce n’était pas Monaco, mais que c’était plus familial. Et je pense que c’est important qu’on se sente bien dans un club. Après, c’est à moi aussi de faire les efforts pour bien m’intégrer."