Paris (AFP). Euro-2016: procédures disciplinaires contre Hongrie, Belgique et Portugal

L'Union européenne du football a déjà sanctionné la Russie d'une suspension avec sursis pour des débordements sérieux et a ouvert également des procédures contre la Croatie et la Turquie. Cela fait donc six équipes, soit un quart des engagés dans l'Euro-2016, concernées par des procédures de discipline pour des écarts, plus ou moins graves, de leurs supporters.