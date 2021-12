Littérature : Les 70 rendez-vous normands

La littérature y est mise en scène sous toutes ses formes, spectacles, repas-spectacles, rencontres littéraires, promenades littéraires, cinéma, concours d’écriture, expositions… Cette programmation éclectique est rassemblée autour de 70 rendez-vous. Pour les animer, 30 auteurs et éditeurs ainsi que 15 compagnies de France, de Belgique et d’Algérie. À l’occasion de cette édition anniversaire, un accent particulier est mis sur les passerelles entre la littérature et d’autres champs d’expression tels le cinéma, la peinture, la musique ou encore les marionnettes, et l’histoire, avec la Normandie et son 1100e anniversaire. Ces rencontres littéraires, auxquelles participeront notamment Macha Méril, Fanny Cotençon et Denis Podalydès, auront lieu du 16 juillet au 20 août dans neuf villes dont Caen et Trouville.

Pratique. Tout le programme du festival et les horaires des évènements : www.pmvv-graindesable-rencontresdété.net ou 02.31.28.52.56.